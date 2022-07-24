В Минздраве Татарстана ожидают, что новый подвид коронавируса «Кентавр» будет поражать и детей

Не исключено, что уже к августу в республике будет наблюдаться рост заболеваний ОРВИ, в том числе и обусловленном заражением коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый подвид штамма коронавируса «Омикрон» - «Кентавр», будет заразнее на 16%, а значит и течение болезни может быть тяжелее. В Татарстане при этом ожидают, что новая инфекция будет поражать и детей, сообщила в программе «Интервью без галстука» главный внештатный терапевт Минздрава республики Диана Абдулганиева.

При этом, по ее словам, есть надежда на то, что «Кентавр» будет переноситься в легкой форме, особенно у людей, которые вакцинировались до этого и имеют определенный запас иммунитета.

Отметим, что уже сейчас в Татарстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, когда как специалисты прогнозировали новую волну еще в мае-июне.

Этого не произошло, потому что татарстанцы совершали мало поездок, в том числе и за пределы страны. Сейчас же частота путешествий возросла, поэтому не исключено, что количество зараженных может сильно увеличиться уже в августе, а также к началу или середине осени, считает Диана Абдулганиева.

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