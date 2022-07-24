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Происшествия24 июля 2022 7:49

В Альметьевске спасатели вытащили из воды пострадавшего участника Кубка России по водно-моторному спорту

Подросток ударился головой об руль аквабайка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Юного спортсмена увезли в местную больницу.

Юного спортсмена увезли в местную больницу.

Фото: МЧС Татарстана

Во время Кубка России по водно-моторному спорту в акватории Альметьевского городского водохранилища во время очередного заезда 16-летний участник соревнований не справился с управлением. Подросток ударился головой об руль и упал в воду.

- Дежурившие на соревнованиях спасатели совместно с судьями соревнований извлекли пострадавшего из воды, уложили на жесткий щит и передали на берегу врачам «скорой», - сообщили в МЧС Татарстана.

Юного спортсмена госпитализировали в больницу Альметьевска. По предварительной информации, он получил черепно-мозговую травму и закрытые переломы нескольких отделов позвоночника.

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