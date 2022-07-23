В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Азнакаевского района Олег Дещеня-Стриж

У мужчины остались жена и дети. Фото: администрация Азнакаевского района

В деревне Якши-Бай Азнакаевского района простились с 36-летним Олегом Дещеня-Стриж. Он служил по контракту и погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщают в администрации муниципалитета.

У мужчины остались жена и дети. Проводить его в последний путь пришла практически вся деревня.

Фото: администрация Азнакаевского района

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram