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Общество23 июля 2022 12:13

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Азнакаевского района Олег Дещеня-Стриж

Мужчина служил по контракту и был ранен при выполнении воинского долга
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
У мужчины остались жена и дети. Фото: администрация Азнакаевского района

У мужчины остались жена и дети. Фото: администрация Азнакаевского района

В деревне Якши-Бай Азнакаевского района простились с 36-летним Олегом Дещеня-Стриж. Он служил по контракту и погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщают в администрации муниципалитета.

У мужчины остались жена и дети. Проводить его в последний путь пришла практически вся деревня.

Фото: администрация Азнакаевского района

Фото: администрация Азнакаевского района

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