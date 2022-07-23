23 июля в 43 районах Татарстана ожидается 3 класс пожарной опасности

Днем в республике ожидается до +29 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 23 июля, в Татарстане ожидается до +29 градусов. Поэтому в 43 муниципалитетах республики возможен 3 класс пожарной опасности из 5 возможных. Речь идет об Актанышском, Аксубаевском, Альметьевском, Алексеевском, Алькеевском, Атнинском, Агрызском, Азнакаевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Заинском, Кукморском, Камско-Устинском, Кайбицком, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Менделеевском, Новошешминском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Тукаевском, Тюлячинском, Тетюшском, Чистопольском, Черемшанском и Ютазинском районах, а также Казани и Набережных Челнах.

Второй класс пожарной опасности прогнозируется в Буинском и Дрожжановском районах, предупреждает МЧС Татарстана.

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