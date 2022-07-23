Куратором программы «Наш двор» в Татарстане станет 27-летняя девушка

Кадровые перестановки произойдут в конце текущего строительного сезона. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стало известно, что у президентской программы «Наш двор» в Татарстане сменится куратор. Венера Камалова уйдет в декретный отпуск, а ее место займет 27-летняя Арина Петрова. Кадровые перестановки произойдут в конце текущего строительного сезона, сообщает «Татар-инфом».

Известно, что Арина Петрова - уроженка Набережных Челнов. Летом 2020 года она устроилась в Фонд «Институт развития городов РТ» на должность архитектора-градостроителя, а уже через год возглавила департамент управления стратегическими проектами.

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