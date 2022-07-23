В Татарстане продолжает расти число выявленных случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни снизился до 6,9%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 43 новых случая COVID-19, госпитализировали 31 зараженного и выписали 133 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 23 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнь.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 492 жителей республики, 150 189 из которых выздоровели, а 1 996 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к болезни снизился до 6,9%.

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