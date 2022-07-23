Ночью в Чувашии автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло на 28 километре автодороги «Сура». Фото: ГИБДД Чувашии

Ночью на субботу, 23 июля, на 28 километре автодороги «Сура» в Чувашии автомобиль насмерть сбил пешехода. После наезда водитель поспешил скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.

- Есть данные, что машина двигалась со стороны Чебоксар в направлении Шумерли, - сообщают в ГИБДД республики.

Всех, кто видел автомобиль с характерными повреждениями, просят сообщить об этом в полицию.

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