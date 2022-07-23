Заявки на участие в Казанском глобальном молодежном саммите поступили из 130 стран мира

Мероприятие будет проходить с 27 по 30 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершился прием заявок на участие в Казанском глобальном молодежном саммите, который пройдет с 27 по 30 августа. Их направили порядка 7,6 тысячи человек из 130 стран мира, среди которых Австралия, Великобритания, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индонезия, Киргизия, Пакистан, Судан, США, Турция, Финляндия и Эфиопия. Результаты отбора будут объявлены в течение 10 дней, сообщает Минмолодежи Татарстана.

Отметим, что саммит состоится в рамках международной программы «Казань – Молодежная столица ОИС – 2022» и станет платформой для объединения молодежи и субъектов молодежной политики. Его участников ждет пленарное заседание, панельные дискуссии, интерактивные семинары, презентации исследовательского опроса по актуальным вызовам в молодежной среде и культурная программа.

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