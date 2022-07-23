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Происшествия23 июля 2022 7:22

В Казани спасатели помогли девочке, нога которой застряла в велосипеде

Инцидент произошел на улице Николая Ершова
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Помощь медиков ребенку не потребовалась.

Помощь медиков ребенку не потребовалась.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером в пятницу, 22 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Николая Ершова в Казани ребенок застрял между педалью и рамой велосипеда. Шестилетняя девочка не могла вытащить ногу самостоятельно, а потому на место были отправлены спасатели.

Прибыв по указанному адресу, спасатели помогли ребенку, а после провели с ее родителями беседу о безопасности в быту, сообщает МЧС Татарстана.

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