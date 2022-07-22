В Набережных Челнах трое прибывших с Донбасса старшеклассника после выпуска продолжат учебу в городе

Вопрос об их поступлении в городе находится на особом контроле. Фото: nabchelny.ru

На особом контроле находится вопрос поступления после окончания школы детей, которые были вынуждены переселится из Донбасса в Набережные Челны.

- В этом году четверо из них получили у нас аттестаты. Так, трое девятиклассников собираются поступить в местные учебные заведения: медицинский колледж, технический колледж им. В.Д. Поташова и торгово-технологический колледж. А один одиннадцатиклассник принял решение продолжить свое обучение в Иваново, – сообщила в эту пятницу общественный помощник уполномоченного по правам человека в Татарстане по Набережным Челнам Ольга Силаичева.

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