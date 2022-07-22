В помощь Донбассу из Чувашии отправили седьмую по счету партию с продуктами и игрушками для детей

В ДНР и ЛНР из Чувашии в общей сложности отправлено уже 287 тонн гуманитарного груза. Фото: gs.cap.ru

Крупы, макаронные изделия, мука пшеничная, печенье и игрушки для детей. Всего 20 тонн. Таков объем седьмой партии гуманитарной помощи Донбассу, которую отправили из Чувашии.

- Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе этого груза, - сказал спикер Госсовета республики Леонид Черкесов. - Из Чувашии в общей сложности отправлено уже 287 тонн гуманитарного груза. Работа в данном направлении будет продолжена. Мы уже начали формировать следующую партию.

Точки сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса действуют в центрах социального обслуживания Чувашии и в различных организациях. Кроме того, продолжается и сбор денег. Так, на счет благотворительного Фонда развития Чувашии «ПЕРЛЕ» в помощь жителям Донбасса поступило уже более 13 миллионов рублей.

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