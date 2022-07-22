За последнюю неделю коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане снизился до 6,9%

За последние сутки госпитализация понадобилась 42 новым зараженным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если двумя неделями ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане был равен 10,1%, то потом он снизился до 8,9%, а после и вовсе – до 6,9%, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Также, согласно его информации, в целом по России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последнюю неделю снизился с 14,3% до 12,3%.

Возвращаясь же к ситуации в Татарстане, напомним, что за прошедшие отчетные сутки на территории региона было выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом, и в 42 из них зараженным понадобилась госпитализация.

Всего же в республике данную инфекцию обнаружили у 153 449 человек, 1996 из которых скончались в результате болезни. Прививку от коронавируса, в свою очередь, получили 2 541 001 житель Татарстана, а полный курс вакцинации прошли 2 473 806 человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram