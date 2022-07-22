В Татарстане с 23 по 25 июля температура воздуха поднимется до +32 градусов: на каких пляжах нельзя купаться

В настоящий момент официально в республике открыто 13 пляжей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, днем в субботу, 23 июля, температура воздуха днем будет в пределах от +25 до +30 градусов. При этом в последующие воскресенье и понедельник – 24 и 25 июля, она поднимется еще выше. Сначала максимум будет +31, а потом и вовсе +32.

В такую жару в пору спасаться только на пляжах. Но, как оказалось, не все они безопасны для купания.

Так, Роспотребнадзор Татарстана, согласно проведенным исследованиям воды, по санитарно-химическим показателям не рекомендует купаться на пляжах: «Нижнее Заречье» и «Локомотив» в Казани, в Мензелинске и Муслюмовском районе; по микробиологическим показателям: «Озеро Глубокое» в Казани, в Лаишево и Мамадыше.

При этом в Мензелинске вода на городском пляже и вовсе не соответствует паразитологическим показателям – в ней обнаружены цисты балантидии.

- Возбудитель балантидиаза - это балантидий кишечный. Источниками заболевания являются свиньи. Попадая во внешнюю среду, возбудитель формирует цистные формы, способные сохранять жизнеспособность в течение нескольких недель, а иногда и нескольких месяцев. У больных возникает общая интоксикация, появляются боли в животе, диарея, а в фекалиях – слизь и кровь. С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку наиболее опасными осложнениями балантидиаза являются прободение язв с развитием перитонита и кишечные кровотечения, - предупреждают в Роспотребнадзоре Татарстана.

Специалисты управления не рекомендует купаться на указанных пляжах. Администрациям районов и ответственным за них лицам уже направлены предложения об установке аншлагов «Купаться запрещено».

Стоит отметить, что в Татарстане этим летом для отдыха у воды должны быть задействованы 19 организованных пляжей. Пока открыты только 13 из них. При этом санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения имеют только шесть пляжей: в Нижнекамске, Зеленодольске, Заинске, Альметьевске, Лаишево и Нурлате, сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

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