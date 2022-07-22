В Татарстане на территории ОЭЗ «Иннополис» создадут новый индустриальный парк «Лаишево»

Документ об этом был подписан 22 июля. Фото: innopolis.rif.ru

Кабмин Татарстана постановил создать на площадях особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» новый индустриальный парк и назвать его «Лаишево». Исходя из этого, следует, что расположен новый объект будет именно на территории Лаишевского района.

Как отражено в постановлении, которое в эту пятницу подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, в качестве управляющей компании будущего технопарка выступит АО «ОЭЗ «Иннополис».

Напомним, не так давно правительство России официально разрешило расширить данную ОЭЗ за счет территории Казани – на 1,38 гектара

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram