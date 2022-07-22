В Марий Эл на дороге «Йошкар-Ола – Уржум» в ДТП с двумя авто один человек погиб, еще один пострадал

Судя по повреждениям, которые получили машины, столкновение произошло на большой скорости. Фото: ГИБДД Марий Эл

В эту пятницу, 22 июля, около 16.00 в Сернурском районе на 92 километре дороги «Йошкар-Ола – Уржум» произошло смертельное ДТП.

- Столкнулись автомобили Hyundаi и «Лада Калина». Водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии, а водитель иномарки получил тяжелые травмы, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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