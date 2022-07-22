В Набережных Челнах ищут женщину, которая ушла из дома месяц назад и пропала

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Набережных Челнах начались активные поиски 43-летней Екатерины Толоп (Клементьевой). Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и пропала еще 28 июня, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Екатерина ростом около 162 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и зеленые глаза. Во что она была одета на момент пропажи неизвестно, но с собой у нее могла быть черная сумка.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52

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