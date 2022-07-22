В Чувашии пенсионерка поверила в «теорию заговора» и едва не лишилась 700 тысяч рублей

Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников. Фото: Олег ЗОЛОТО

60-летней жительнице Чебоксар позвонил незнакомец, заявивший, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит. Единственным способом спасения денег, по его словам, был перевод их на «безопасные счета». Чтобы сделать это, пенсионерке нужно было съездить в банк, и звонивший даже вызвал ей такси. Оплатить поездку, правда, пришлось самой бабушке.

- Мошенники очень просили женщину не рассказывать работникам банка об их звонке, потому что «они все с преступниками заодно», - рассказывают в прокуратуре Чувашии.

Вот только сотрудница банка все-таки разговорила пенсионерку, и та рассказала ей и о звонке «добрых людей», и о кредите, который на нее, якобы, хотят оформить злоумышленники. Операционистка поняла, что клиентку пытаются обмануть и отговорила ее от перевода средств.

Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников.

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