В Казани прокуратура нашла нарушения в школе-интернате для детей-инвалидов

В адрес директора учреждения прокуратура внесла соответствующее представление. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Во время проверки сотрудники прокуратуры Советского района Казани выявила ряд нарушений в ГБОУ «Казанская школа-интернат №11 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья».

Так, было установлено, что родители шести воспитанников не платят за них алименты государству, а сотрудники школы-интерната не принимали по этому поводу никаких мер.

Также, в учреждении не была организована работа по подаче заявлений на включение несовершеннолетних в реестр лиц, которые нуждаются в получении жилья. Кроме того, проверка вскрыла и нарушения в школе-интернате санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности.

- По данным фактам в адрес директора школы-интерната прокуратура внесла соответствующее представление. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения были устранены, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram