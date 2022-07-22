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Общество22 июля 2022 12:43

В Казани на крыше торгового центра покажут новый фильм Михаила Галустяна

Сеанс под открытым небом состоится 22 июля
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Начало сеанса в 20.00.

Начало сеанса в 20.00.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В эту пятницу на крыше крупнейшего торгового центра (улица Павлюхина, 91) под открытым небом покажут новый фильм с участием комика Михаила Галустяна «Артек. Большое путешествие». Начало сеанса в 20.00.

- Кинопоказ под открытым небом организован совместно с «Татаркино», - сообщает пресс-служба торгового центра.

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