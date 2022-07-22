В Нижнекамске прокуратура через суд добивается предоставления жилья инвалиду

Надзорный орган подал заявление в отношении Исполкома Нижнекамского района. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Факт несоблюдения конституционных прав на жилище выявила прокуратура Нижнекамска. Так, было установлено, что жительница города, которая является инвалидом III группы, с 2018 года состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Своей недвижимости женщина не имеет, а местные власти так и не представили положенное ей по закону жилье.

На основании этого в городской суд поступило заявление от прокурора с требованием предоставить инвалиду заветные квадратные метры.

- В настоящее время заявление, поданное к Исполкому района, принято к производству, решение по данному делу не вынесено, - сообщает пресс-служба Нижнекамского городского суда.

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