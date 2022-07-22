В Казани спасатели разобрали скамейку вместе с застрявшей в ней женщиной

Скамейку пришлось разобрать. Фото: МЧС Татарстана

21 июля в экстренные службы Казани поступила информация о том, что около подъезда дома №1/38 по улице Латышских Стрелков между конструкциями скамейки застряла 65-летняя женщина. Она никак не могла освободиться, сообщили в МЧС Татарстана.

- На место происшествия выехала дежурная смена спасателей. Они вызволили женщину из ловушки, разобрав скамейку, - отметили в ведомстве.

Напомним, что за день до этого в Казани спасатели наблюдали похожий случай. В подъезде дома №104 на улице Аделя Кутуя 56-летний мужчина застрял головой в перилах лестницы. При этом он вел себя агрессивно - был пьян. Его так же освободили. От помощи медиков он отказался.

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