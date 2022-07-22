В Казани продлили ограничение движения по улице Белинского

Там продолжаются работы по реконструкции тепловода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничение движения транспорта по улице Белинского в Казани продлено до 15 августа. Дело в том, что там все еще продолжаются работы по реконструкции тепловода, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Речь идет об участке дороги от дома №8 до дома №10. Там полностью перекрыты тротуар вдоль проезжей части и заезды во дворы.

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