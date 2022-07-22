Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 11:32

В Казани продлили ограничение движения по улице Белинского

Так, перекрытым все еще остается участок дороги от дома №8 до дома №10
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Там продолжаются работы по реконструкции тепловода.

Там продолжаются работы по реконструкции тепловода.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничение движения транспорта по улице Белинского в Казани продлено до 15 августа. Дело в том, что там все еще продолжаются работы по реконструкции тепловода, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Речь идет об участке дороги от дома №8 до дома №10. Там полностью перекрыты тротуар вдоль проезжей части и заезды во дворы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram