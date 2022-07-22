В Казани проходят обыски в «Татэнерго» и Приволжском управлении Ростехнадзора

Подробности уточняются.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В пятницу, 22 июля, в Казани проходят обыски в зданиях АО «Татэнерго» и Приволжского управления Ростехнадзора. Там работает экономическая полиция МВД по Татарстану, сообщает «Бизнес Online».
Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и злоупотребления полномочиями.
Подробности уточняются.
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