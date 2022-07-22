Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июля 2022 10:03

В Казани проходят обыски в «Татэнерго» и Приволжском управлении Ростехнадзора

Это делается в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности уточняются.

Подробности уточняются.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 22 июля, в Казани проходят обыски в зданиях АО «Татэнерго» и Приволжского управления Ростехнадзора. Там работает экономическая полиция МВД по Татарстану, сообщает «Бизнес Online».

Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и злоупотребления полномочиями.

Подробности уточняются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram