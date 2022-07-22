За сутки коронавирус подтвердился еще у 43 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 8,3%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 43 новых случая COVID-19, госпитализировали 42 зараженных и выписали 104 переболевших вирусом человека. Такие цифры в пятницу, 22 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 449 жителей республики, 150 056 из которых выздоровели, а 1 996 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 8,3%.

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