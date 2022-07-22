В Татарстане картофель и капуста подешевели почти на 7% за неделю

Килограмм картофеля жители региона теперь могут купить за 46 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 8 по 15 июля в республике стоимость картофеля и капусты снизилась почти на 7%. Так, согласно данным Татарстанстата, первый подешевел с 49,03 до 45,65 рублей за килограмм, а вторая - с 31,48 до 29,26 рублей.

Кроме этого, стоимость помидоров снизилась на 4% - до 93,78 рублей за килограмм, а бананы подешевели на 3,5% - до 90,99 рублей за килограмм. Также снижение цен прослеживается на морковь - с 58,42 до 56,73 рублей; гречневую крупу – с 113,95 до 110,85 рублей; яйца – с 63,02 до 61,57 рублей.

При этом дороже стал стоить лук – 47,55 рублей за килограмм. Возросла цена и на рис – с 97,78 до 98,62 рублей. А цена полукопченой колбасы выросла на 0,98% - до 485,40 рублей за килограмм.

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