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Общество22 июля 2022 9:16

МВД Татарстана опровергло информацию о пытках полицейскими жителя Актанышского района

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о ложном доносе
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В распространении недостоверной информации подозревается владелец одного из магазинов.

В распространении недостоверной информации подозревается владелец одного из магазинов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В соцсетях стала распространяться информация о том, что в Актанышском районе двое полицейских вывезли в лес местного жителя и пытали его в стиле 90-х за отказ подписать чистосердечное признание в совершении кражи.

По результатам проведенной служебной проверки МВД Татарстана сообщает, что данная информация не соответствует действительности, то есть, по сути, является фейком. В ее распространении подозревается владелица одного из местных магазинов. По предварительной версии, женщина сделала это после того, как пришедшие к ней правоохранители выявили у нее по части торговли ряд нарушений и составили протоколы.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о ложном доносе, - отметили в МВД Татарстана.

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