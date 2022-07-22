30 июля в Казани пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печэн базары»

Начало праздника запланировано на 9:00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 июля в Старо-Татарской слободе на улице Шамиля Марджани в Казани пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печэн базары» – «Сенной базар». На празднике будут выставлены прилавки с изделиями ремесленников, организована фотозона, мастерские, чайхана, театральный променад и выступления музыкантов.

В 2022 году в Татарстане отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией и Год цифровизации в республики. Именно эти две темы переплетутся на «Сенном базаре», сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль начнется в 9:00 и продлится до 22:00. Вход бесплатный.

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