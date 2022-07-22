В Казани бригада «скорой» спасла зрение девочке, на которую упал пузырек с марганцовкой

Медики прибыли по адресу спустя семь минут после вызова. Фото: Иван Макеев

Жительница Казани сидела дома с семилетней дочерью, когда на малышку упал пузырек с марганцовкой. Кристаллы попали ребенку в глаз. Мать вызвала «скорую», а пока медики ехали начала промывать глаза девочки проточной водой. Спустя семь минут после вызова «скорая» прибыла по адресу. К тому моменту конъюнктива левого глаза ребенка была темно-коричневого цвета.

- Медики максимально быстро очистили глаз от кристаллов марганцовки раствором аскорбиновой кислоты, адекватно обезболили и наложили асептическую повязку. Педиатрическая бригада успела предотвратить глубокие ожоги и развитие болевого шока, - говорят в Управлении здравоохранения города.

После оказания первой помощи девочку госпитализировали в ДРКБ, где продолжилось лечение. Сейчас состояние пациентки стабильное, она выписана домой.

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