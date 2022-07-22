Экс-чиновник из Казани, муж певицы Нюши Игорь Сивов назвал сына Саффроном

Подписчики семьи в соцсетях пожелали новорожденному здоровья и счастья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Певица Нюша и экс-чиновник из Казани Игорь Сивов в браке уже пять лет. У них подрастает дочь с необычным именем Симба и сын, чье имя родители не разглашали до сих пор. И вот, спустя семь месяцев после рождения наследника, счастливый отец объявил, что мальчика зовут Саффрон.

- Знакомьтесь - Сивов Саффрон Игоревич, - написал он на своей странице в соцсети.

Подписчики отметили, что имя у мальчика такое же интересное, как и у его сестры, и пожелали семье здоровья.

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