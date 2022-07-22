На озере Малое Лебяжье в Казани всплыло тело мужчины

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Утром в пятницу, 22 июля, на поверхности воды озера Малое Лебяжье в Казани было обнаружено тело мужчины. Вероятнее, это тот самый горожанин, который отдыхал и выпивал там с компанией друзей 20 июля, но в какой-то момент пропал.

Труп извлечен и передан правоохранителям.

- Причина происшествия устанавливается. Купание на озере запрещено, установлены предупредительные аншлаги, - сообщает МЧС Татарстана.

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