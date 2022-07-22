Главврача онкологического диспансера Чувашии подозревают в присвоении денег

На время расследования дела мужчина помещен в СИЗО. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Главврача Республиканского клинического онкологического диспансера Чувашии подозревают в присвоении 249 тысяч рублей. По версии следствия, в январе 2022 году он получил разрешение на внутреннее совместительство на 0,25 ставки в должности онколога. Последующие пять месяцев он получал зарплату, но не выполнял положенных обязанностей. Это стало возможным, потому что сотрудники вносили в табели учета рабочего времени ложные сведения.

Незаконно полученные деньги врач потратил по своему усмотрению.

- Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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