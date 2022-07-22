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Происшествия22 июля 2022 7:27

Жителя Казани задержали по подозрению в финансировании терроризма

В квартирах, где они проживал, проведены обыски
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства преступления устанавливаются.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Фото: скриншот

51-летнего жителя Казани задержали по подозрению в финансировании терроризма, а именно – международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. В квартирах, где проживал мужчина, в том числе в Ульяновске, проведены обыски.

- В результате изъяты банковские карты, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература, сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

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