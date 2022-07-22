Казань вошла в топ-5 крупнейших городов России по эффективности цифровой трансформации в 2021 году

Эксперты оценивали 47 показателей в 10 направлениях. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Минстрой России оценил ход и эффективность цифровой трансформации городов (IQ городов) за 2021 год и составил четыре рейтинга в зависимости от количества населения той или иной части страны. Так, Казань оказался в рейтинге крупнейших городов и заняла там пятое место с показателем в 85 баллов.

Выше столицы Татарстана в списке оказались Уфа (86,70), Нижний Новгород (88,26), Санкт-Петербург (98,13) и Москва (117,16). Ниже – Красноярск (75,97), Волгоград (72,95), Челябинск (70,97), Воронеж (70,57) и Пермь (67,71).

Отметим, что индекс рассчитывался по 47 показателям в 10 направлениях, среди которых городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

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