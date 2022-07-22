Парень устроил дрифт в казанском экстрим-парке «Урам» и повредил покрытие площадки

С места преступления водитель скрылся, но вскоре был задержан благодаря камерам. Фото: ГИБДД Татарстана

Вечером в четверг, 21 июля, автомобиль Daewoo заехал на территорию экстрим-парка «Урам» в Казани. После этого водитель легковушки принялся дрифтовать прямо на стритбольной площадке, в результате чего повредил ее покрытие. Закончив, злоумышленник скрылся.

Установить его личность автоинспекторам удалось при помощи камер видеонаблюдения. Водителем легковушки оказался 19-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, у которого закончился срок пребывания в России без гражданства.

Парня задержали. В отношении него составлены административные материалы на общую сумму порядка шести тысяч рублей и возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщает ГИБДД Татарстана.

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