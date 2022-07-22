Жителя Йошкар-Олы, устроившего смертельное ДТП на чужом Porsche, отправили в колонию на 8 лет

ДТП произошло ночью на 26 апреля. Фото: СУ СКР по Марий Эл

35-летний житель Йошкар-Олы признан виновным в смертельном ДТП, которое произошло ночью на 26 апреля у дома №146 по улице Водопроводная. Суд установил, что в тот злополучный вечер он – пьяный сотрудник химчистки без водительского удостоверения – решил покататься на машине клиента (Porsche Panamera) и угнал ее. С собой мужчина взял свою 17-летнюю подругу.

В какой-то момент злоумышленник превысил скорость, потерял управление, наехал на бордюрный камень, после чего врезался в столб. В результате аварии пассажирка погибла.

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

- По уголовному делу проведены две судебно-медицинские, генетическая, дактилоскопическая, оценочная и автотехническая экспертизы, допрошены свидетели, - сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

В итоге мужчину приговорили к восьми годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, на срок 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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