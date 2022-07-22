Капремонт хирургического корпуса Зеленодольской ЦРБ завершен на 85%

Обновить всю больницу и прилегающую к ней территорию планируется к 2024 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Капитальный ремонт хирургического корпуса Зеленодольской ЦРБ завершен на 85%. Рабочие заменили две тысячи квадратных метров кровли, установили окна, утеплили чердачные перекрытия и выполнили монтаж систем отопления, водо- и электроснабжения, канализации и слаботочных сетей. Что касается трассировки системы лечебных газов, то она выполнена на 50%.

Капремонт корпуса должен завершиться к августу. Обновление всего медучреждения - к 2024 году. На все работы выделено в общей сложности 284 миллиона рублей.

На втором этапе работ будет отремонтировано отделение детской хирургии, онкологическое отделение и операционный блок, а на третьем – наружный фасад здания и территория, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на администрацию города.

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