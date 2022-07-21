В Казани с помощью резины решили обезопасить пешеходов в самом загруженном подземном переходе на площади Тукая

Понадобится некоторое время, чтобы резиновая крошка высохла и схватилась как надо. Фото: скриншот с видео

В самом загруженном подземном переходе Казани на площади Тукая рабочие начали укладывать на ступени новый слой резиновой крошки. Она необходима для того, чтобы пешеходы не поскользнулись.

Данные работы будут идти в течение недели. Так, крошку сейчас укладывают на лестницы со стороны гостиницы «Татарстан». Во время данной процедуры, которой подвергнутся все четыре пролета подземного перехода, их будут поэтапно перекрывать.

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