В Чувашии хозяйку и администратора гостевого комплекса «VILLAGE» приговорили к колонии за смерть клиента в бассейне от тока

С места происшествия. Фото: СУ СКР по Чувашии

Хозяйку и администратора гостевого комплекса «VILLAGE» в деревне Шобашкаркасы Чебоксарского района суд признал виновными в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Так, администратора приговорили к 3 годам колони общего режима, а хозяйку к 2,5 годам колонии-поселения, сообщает следственный комитет Чувашии.

- При этом последняя получила отсрочку исполнения наказания до достижения ее ребенка 14-летнего возраста. Решение суда пока не вступило в законную силу, - также отметили в ведомстве.

Было доказано, что хозяйка комплекса и администратор в декабре 2020 года сдавали помещения в аренду вместе с бассейном. При этом они знали, что последний представляет опасность для людей, так как для обогрева воды использовалось ненадлежащее оборудование без изоляции и устройства защитного отключения.

Так, около 4.30 29 декабря 2020 года в бассейне решил искупаться 18-летний постоялец комплекса, который ничего не знал об опасном нагревателе. Он получил удар электричеством. Молодой человек три раза пытался выбраться из воды, но каждый раз от металлических поручней его отбрасывало током обратно. В результате постоялец скончался.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram