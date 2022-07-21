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Общество21 июля 2022 15:23

Владелец затонувшего под Казанью прогулочного теплохода добровольно явился в следственный комитет

После допроса его отпустили домой
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Известно что судовладелец проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

Известно что судовладелец проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Центрального следственного управления на транспорте Следственного комитета России заявили о пропаже владельца прогулочного теплохода, который затонул под Казанью. В итоге он объявился сам. Как рассказал «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, мужчина добровольно пришел к следователям, которые его допросили в качестве свидетеля и отпустили домой.

Напомним, 10 июля на Волге около поселка Аракчино затонул прогулочный теплоход «Казанец-1», на борту которого находилась 28 пассажиров и два члена экипажа. Он ушел на дно за какие-то 15 минут. Всех, кто на нем находился, спасли проходившие мимо суда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В качестве подозреваемых проходят капитан теплохода и организатор поездки. Пока следствие рассматривает несколько версий – от перегруза, технической неисправности судна и до нарушения экипажем правил эксплуатации теплохода.

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