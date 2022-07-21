В Казани на улице Мавлютова изменится схема движения транспорта

При этом там частично перекроют проезд. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Уже с этой пятницы, 22 июля, на улице Мавлютова поменяется схема движения транспорта. Там, откроют прямой проезд от улицы танковая до улицы Братьев Касимовых.

Но одновременно с этим из-за ремонта дороги вплоть до 30 июля частично перекроют движение машин около дома №5 на все той же улице Мавлютово, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

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