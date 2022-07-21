Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 15:07

В Казани на улице Мавлютова изменится схема движения транспорта

Там на одном из участков откроют прямой проезд
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
При этом там частично перекроют проезд.

При этом там частично перекроют проезд.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Уже с этой пятницы, 22 июля, на улице Мавлютова поменяется схема движения транспорта. Там, откроют прямой проезд от улицы танковая до улицы Братьев Касимовых.

Но одновременно с этим из-за ремонта дороги вплоть до 30 июля частично перекроют движение машин около дома №5 на все той же улице Мавлютово, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram