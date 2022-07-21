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Происшествия21 июля 2022 14:49

В Казани обвиняемый в покушении на взятку экс-начальник ОП «Горки» Рафаэль Габбазов начал отрицать свою вину

По версии следствия, бывший полковник полиции хотел получить от владельца кафе миллион рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Уже бывшего правоохранителя задержали еще весной 2019 года.

Уже бывшего правоохранителя задержали еще весной 2019 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приволжском районом суде Казани был допрошен экс-начальник ОП «Горки» Рафаэль Габбазов. Напомним, уже бывшего полковника полиции задержали еще в апреле 2019 года. Его обвиняют в превышении полномочий, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и покушении на получение взятки в один миллион рублей.

По версии следствия, за эти деньги экс-полицейский должен был оставить в покое восточное кафе, которое находилось на вверенной ему территории. Но бизнесмен доложил о Габбазове его коллегам и того задержали при содействии сотрудников ФСБ.

Ранее сообщалось, что бывший полковник полиции признал свою вину, но на судебном допросе он начал отрицать свою причастность в том, что он «кошмарил» кафе ради взятки.

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