В Казани обвиняемый в покушении на взятку экс-начальник ОП «Горки» Рафаэль Габбазов начал отрицать свою вину

Уже бывшего правоохранителя задержали еще весной 2019 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приволжском районом суде Казани был допрошен экс-начальник ОП «Горки» Рафаэль Габбазов. Напомним, уже бывшего полковника полиции задержали еще в апреле 2019 года. Его обвиняют в превышении полномочий, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и покушении на получение взятки в один миллион рублей.

По версии следствия, за эти деньги экс-полицейский должен был оставить в покое восточное кафе, которое находилось на вверенной ему территории. Но бизнесмен доложил о Габбазове его коллегам и того задержали при содействии сотрудников ФСБ.

Ранее сообщалось, что бывший полковник полиции признал свою вину, но на судебном допросе он начал отрицать свою причастность в том, что он «кошмарил» кафе ради взятки.

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