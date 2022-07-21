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Общество21 июля 2022 14:31

В Казани на дом по улице Волгоградская установили солнечные батареи, а двор убирает электротехника

Последний заряжается прямо на месте от первой в городе зарядной станции для электромобилей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Эти панели смогут окупить себя примерно через 3,5 года. Фото: мэрия Казани

Эти панели смогут окупить себя примерно через 3,5 года. Фото: мэрия Казани

Одновременно с благоустройством по программе «Наш двор» на крыше дома №2 по улице Волгоградская установили солнечные батареи. Они позволят владельцам экономить на электроэнергии даже зимой. Новшество окупит себя примерно через 3,5 года.

При этом двор дома убирает электрическая подметально-уборочная машина, которая может на одном заряде проехать порядка 100 километров и убрать при этом до 12 придомовых территории, заменяя собой семь дворников. Питается машина прямо во дворе от первой в Казани зарядной станции для электромобилей.

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