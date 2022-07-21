Житель Казани сломал позвоночник маленькому сыну, который встал на защиту матери

Указанный срок мужчина проведет в исправительном учреждении общего режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Суд признал 40-летнего жителя Казани виновным сразу по двум уголовным статьям: «угроза убийством» и «причинение тяжкого вреда здоровью». Приговором ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает следственный комитет Татарстана.

Мужчина несколько лет измывался над собственной семьей. По пьяни даже угрожал убить жену и двух малолетних сыновей. А в январе 2021 года, будучи уже в разводе с супругой, он опять же по пьяни пришел к ней, громко стучал в дверь и угрожал убить

На свою беду женщина все же открыла дверь. Тогда бывший муж начал ее жестоко избивать прямо на глазах своих детей. Мальчики кинулись защищать мать. В этот момент разъяренный отец пнул младшего из них в грудь ногой, обутой в тяжелый зимний ботинок. 10-летний мальчик упал и получил компрессионный перелом позвоночника. Воспользовавшись заминкой, мать ребенка смогла закрыть дверь перед экс-супругом, а ее старший сын вызвать «скорую» и полицию. Пьяный дебошир был задержан.

- Вскоре после произошедшего руководитель следственного управления Валерий Липский объявил мальчикам благодарность за смелость и решительность, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни и вручил им велосипед, а также шведскую стенку, - отметили в следственном комитете Татарстана.

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