Резиденты третей очереди промпарка «Развитие» в Набережных Челнах принесут инвестиций на миллиард рублей

Резидентам землю с готовой инженерной инфраструктурой предоставят абсолютно бесплатно. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Несмотря на то, что третья очередь промпарка «Развитие» в Набережных Челнах только создается, туда готовы зайти уже 30 компаний с инвестициями на более чем миллиард рублей. Они намерены создать на новых производственных площадях порядка 500 рабочих мест.

- Промпарк будет поближе к городу, на проспекте КАМАЗа. Всего третья очередь займет 24 гектара, - заявил управляющий «Развития» Константин Пучкин.

Он также отметил, что земля там компаниям будет предоставляться бесплатно, без арендной платы, причем с такой же бесплатной инженерной инфраструктурой.

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