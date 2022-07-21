В Татарстане пенсионерка ушла за ягодами и потерялась

Женщина была обнаружена около полуночи в поле. Фото: МЧС Татарстана

В среду, 20 июля, жительница Зеленодольска сообщила в экстренные службы о пропаже подруги в районе деревни Большие Ширданы. Оказалось, что 80-летняя женщина отправилась за ягодами и потерялась. У пенсионерки плохое здоровье и она плохо ориентируется на местности.

Заявительница объяснила спасателям и полицейским примерное местоположение подруги. Ближе к полуночи пенсионерка была обнаружена на дороге в поле. Она была в сознании.

- На квадроцикле женщину доставили до машины «скорой помощи». Ее направили в Центральную районную больницу, - сообщает МЧС Татарстана.

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