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Общество21 июля 2022 12:32

В Казани фестиваль мороженого будет идти два дня

Полакомиться летним десертом можно будет в парке имени Горького
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Свои десерты, а также лимонады, представят 20 производителей.

Свои десерты, а также лимонады, представят 20 производителей.

Фото: Лидия Шумкова

Ставший уже традиционным для Казани фестиваль мороженого в этот раз будет идти два дня подряд – с 30 по 31 июля. На территории парка имени Горького свои десерты и лимонады представят 20 производителей.

- Фестиваль будет проходить с 12:00 до 21:00 на зеленом поле парка. Вход свободный, - сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

Там также уточнили, что на празднике сладостей будут выступать музыканты и диджеи, запланированы и детские развлечения. Кроме того в парке также организуют фотозону и места для активного отдыха.

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