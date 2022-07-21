Жители Татарстана могут помочь 8-летнему Арсению Рахматуллину, который борется с раком крови

Неравнодушные люди уже перечислили семье 350 тысяч рублей, но этих денег еще слишком мало. Фото: Worldvita

Арсению Рахматуллину из Санкт-Петербурга всего 8 лет, но вместо того, чтобы беспечно радоваться детству, он отважно борется за свою жизнь. У мальчика острый лимфобластный лейкоз (рак крови).

Все началось с того, что в четыре года у Арсения заболели ноги и поднялась температура. Родители показали ребенка врачам, которые поставили неутешительный диагноз. После продолжительного курса лечения мальчик вошел в стадию ремиссии. Он вернулся к привычной жизни и даже пошел в школу, но спустя время – в апреле 2022 года - болезнь вернулась с новой силой.

Теперь Арсению поможет лишь пересадка костного мозга. В российском реестре и среди родственников подходящих доноров нет. Для того, чтобы найти донора в международной базе и приобрести мальчику лекарства, родителям нужно более двух миллионов рублей. Найти их семье помогает благотворительный фонд помощи детям WorldVita.

- В настоящий момент Арсюша находится в больнице на лечении с папой, так как наша семья ждет появления Арсюшиной сестрички: мама находится на позднем сроке беременности. Данные обстоятельства сказались на финансовом положении семьи: мама сейчас в декретном отпуске, а папа не может полноценно работать, так как находится в больнице, - говорит семья Рахматуллиных.

Неравнодушные люди уже перечислили на борьбу Арсения с раком 350 тысяч рублей, но этих денег еще слишком мало. Родные мальчика просят казанцев откликнуться и помочь им собрать необходимую сумму. Документы и реквизиты доступны здесь.