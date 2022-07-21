Гидрометцентр Татарстана рассказал, когда в республику вернется 30-градусная жара

Согласно предварительному прогнозу, столбики термометров могут подняться до отметки в 3. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В предстоящие сутки погода существенно не поменяется. Все так же на западе и юге республики местами ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 18 м/с, а ночью и утром из-за повышенной влажности воздуха может образоваться туман, отметили в Гидрометцентре Татарстана.

При этом днем в пятницу, 22 июля, температура воздуха будет в пределах от +24 до +29 градусов. На выходных же из-за повышенного атмосферного давления в целом ожидается сухая погода без существенных осадков, разве что в отдельных районах республике может пройти небольшой дождь. Тогда-то в Татарстан и начнет возвращаться настоящая летняя жара. Так, в субботу, 23 июля, в регионе столбики термометров поднимутся до отметки +30.

Далее, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник и вторник – 25 и 26 июля, в республике днем местами могут пройти кратковременные дожди с грозами. При этом температура воздуха только поднимется – от +25 до +31 градуса.

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