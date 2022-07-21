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Общество21 июля 2022 11:32

Власти Казани признали аварийными еще шесть домов

Они расположены на улицах Залесная, Мало-Московская, Привокзальная, Серп и Молот, Солнечная и Урицкого
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Местных жителей расселит Управление жилищной политики города.

Местных жителей расселит Управление жилищной политики города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани признали аварийными шесть домов по следующим адресам: улица Залесная, 16; улица Мало-Московская, 28; улица Привокзальная, 18; улица Серп и Молот, 22/1; улица Солнечная, 4: улица Урицкого, 14. Они должны был расселены и снесены, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Расселением горожан будет заниматься Управление жилищной политики столицы Татарстана.

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