Власти Казани признали аварийными еще шесть домов

Местных жителей расселит Управление жилищной политики города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани признали аварийными шесть домов по следующим адресам: улица Залесная, 16; улица Мало-Московская, 28; улица Привокзальная, 18; улица Серп и Молот, 22/1; улица Солнечная, 4: улица Урицкого, 14. Они должны был расселены и снесены, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Расселением горожан будет заниматься Управление жилищной политики столицы Татарстана.

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