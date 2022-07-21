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Общество21 июля 2022 14:12

В Казани ограничат движение по улице Яруллина

Причина этого - капитальный ремонт тепловых сетей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Речь идет об участке дороги возле дома №85 по улице Декабристов.

Речь идет об участке дороги возле дома №85 по улице Декабристов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 18:00 22 июля до 18:00 26 июля в Казани будет ограничено движения транспорта по улице Яруллина. Речь идет об участке дороги возле дома №85 по улице Декабристов, где все эти дни будет проводиться капитальные ремонт тепловых сетей. Об этом местных жителей заранее предупреждают власти города.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что с 26 июля в столице Татарстана начнут поэтапно ограничивать движение по улице Терегулова. Это связано с работами по прокладке там канализации.

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